Capitani Reggenti, "protagonista di alto profilo". Pdcs, "parte della storia italiana ed europea"

I Capitani Reggenti Alessandro Scarano e Adele Tonnini si uniscono all’unanime cordoglio per la scomparsa di Silvio Berlusconi e, in una nota, partecipano al lutto per la perdita di quello che definiscono "un protagonista di alto profilo che ha segnato in misura incisiva la storia dell’imprenditoria e della politica italiana contemporanea".

Anche il Pdcs si unisce al cordoglio generale ricordando la sua personalità, il suo carisma e le sue capacità, quale imprenditore e quale politico. Uomo divenuto così significativamente parte della storia italiana ed europea. "Ha caratterizzato e segnato la vita della vicina Repubblica Italiana per oltre un trentennio. - scrive in una nota - Quale Presidente di Forza Italia, di cui è stato ideatore e fondatore, ha riunito il centro-destra italiano e portato il proprio partito a divenire uno dei membri effettivi del Partito Popolare Europeo tra i più influenti e rilevanti in Italia ed in Europa". La Dc ricorda poi le tante occasioni di confronto e collaborazione con Forza Italia e, negli anni di Presidenza del Governo Italiano, gli incontri nel solco dell’amicizia "che ha sempre legato le nostre due Repubbliche".