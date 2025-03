Capitano Castello Serravalle: “Don Peppino ha sempre dato l'anima” per la comunità

Grande partecipazione e commozione, ieri, alle esequie di Monsignor Giuseppe Innocentini: storico parroco di Serravalle, e punto di riferimento per generazioni di sammarinesi. Il Capitano di Castello di Serravalle ha posto l'accento sulla valenza comunitaria della sua opera. “Don Peppino – ha detto Roberto Ercolani - ha sempre dato l'anima, il cuore, la sua passione, le preghiere, per la comunità”. Ne sentiremo la mancanza, “ma faremo di tutto per portare avanti quel grosso che lui ha fatto”.

