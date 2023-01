1° GENNAIO Capodanno 2023: festa grande, in sicurezza, a San Marino e in Riviera Musica e divertimento, sul Titano, per “La Notte dei Giocattoli”

Dopo due anni di stop forzato, a causa dell'incubo pandemico, si è finalmente tornati a festeggiare, a San Marino, anche in una dimensione comunitaria; non più solo in privato. Pienamente riuscito – a giudicare dal colpo d'occhio – il party in Piazzale Lo Stradone. Evento formato famiglia, e non solo, “La Notte dei Giocattoli”. Trampolieri, Grinch, balocchi. Un piacevole tratto di originalità che, unito alla location – davvero suggestiva -, alle attrazioni del Natale delle Meraviglie, e alla temperatura gradevole ha reso unica la festa del Titano.

Musica fino a tarda notte per salutare il nuovo anno; per brindare al 2023. Sul palco il dj set di Mr Lori G, insieme alle performance degli “Showzer”. Un dettaglio, vista la qualità e la ricchezza dell'evento, la prevista assenza dello spettacolo pirotecnico. Scelta – come è noto - determinata da una serie di ragioni: da una accresciuta sensibilità nei confronti degli animali al pericolo incendi. Massima attenzione in Repubblica alla Sicurezza; capillare il monitoraggio delle Forze dell'Ordine, e non solo nella zona di Città. Al Pronto Soccorso nottata tranquilla; segnalato tuttavia l'arrivo, intorno all'1.30, di un 11enne, che per lo scoppio di un petardo presentava una ustione al capo. Molto lieve per fortuna; dopo essere stato medicato il bambino è stato subito dimesso.

Nella vicina Rimini un fiume di persone, in centro storico, per il ritorno in grande stile del “Capodanno più lungo del Mondo”; con la formula già ben rodata degli eventi diffusi ed un focus sull'arte. Prima edizione senza il concertone in piazzale Fellini; innumerevoli però i dj set, gli spettacoli. E poi musei aperti e gratuiti, feste nei locali, suggestioni visive. Attesissimo, e di forte impatto, l'incendio al Castello; un inizio anno tra mille luci, effetti di fuochi e scie luminose. “Una Rimini come non si è mai vista – ha commentato entusiasta il Sindaco Sadegholvaad -, al massimo del suo splendore”. Festa grande anche in tutte le altre località della Riviera. Piazza piena a Riccione, per il concerto che ha visto protagonisti Arisa ed Extraliscio. A Rimini gli eventi proseguiranno anche nei prossimi giorni; questa mattina invece – per i più coraggiosi - il tradizionale bagno di Capodanno nelle gelide acque dell'Adriatico.

