31 DICEMBRE Capodanno 2025: eventi e musica da San Marino alla Riviera Romagnola Il programma delle celebrazioni per la notte di San Silvestro: musica, spettacoli e feste dal centro storico sammarinese alle località dell'entroterra

Capodanno 2025: eventi e musica da San Marino alla Riviera Romagnola.

Con il Natale ormai alle spalle, l’attesa si concentra sulla notte di San Silvestro, un’occasione speciale per salutare il 2024 e dare il benvenuto al nuovo anno. Città e borghi si preparano con un ricco calendario di eventi: da Rimini a San Marino, passando per Riccione e l’entroterra, ecco una guida alle iniziative per trascorrere una serata indimenticabile.



San Marino: La Magia del Tempo in Piazza Sant’Agata

Le luci e le decorazioni del Natale delle Meraviglie lasciano spazio all’evento clou di Capodanno. Piazza Sant’Agata ospiterà La Magia del Tempo, trasformandosi in un grande dancefloor illuminato da giochi di luce e spettacoli dal vivo.



Orario: dalle ore 22:00

Programma: Viaggio musicale attraverso i grandi successi dagli anni ’70 a oggi

attraverso i grandi successi Esibizioni di trampolieri, giocolieri e un coinvolgente corpo di ballo

DJ set di Mr Lori G e Marco Corona

Ingresso da Contrada San Francesco e Scala Bonetti



Rimini: Il Capodanno più Lungo del Mondo

La città di Rimini si anima con una festa diffusa che abbraccia piazze, musei e teatri:

Piazza Malatesta : Concerto di Vinicio Capossela e spettacolo pirotecnico " L’incendio al Castello " con oltre 1000 effetti luminosi sincronizzati.

Concerto di e spettacolo pirotecnico " " con oltre 1000 effetti luminosi sincronizzati. Piazza Cavour: DJ set anni ’90 con RDS 100% Grandi Successi

Museo della Città: Rimini Elettrique con dj set e live painting per una serata all’insegna della creatività.

Teatro degli Atti: Atmosfere latine con i dj set del Grancaribe e spettacoli di balli folkloristici.

Teatro Galli: Jazz live con il Rimini Jazz Club e ballerini di Lindy Hop per un Capodanno swing.

Riccione: Discoteca Romantica e Galactica Nye

Piazzale Ceccarini si trasforma in una pista da ballo sotto le stelle con Discoteca Romantica , evento musicale che farà danzare fino a tarda notte. Dalle 22:00 presso la H2O Arena

, evento musicale che farà danzare fino a tarda notte. Dalle 22:00 presso la H2O Arena Cocoricò: Galactica Nye, festival elettronico con artisti di fama internazionale dal 28 dicembre al 1 gennaio.

Cattolica: Festa in Piazza Roosevelt

Programma: Musica anni ’60, ’70 e ’80. Dj set e intrattenimento musicale.

Santarcangelo: Festa in Piazza Ganganelli

Musica, convivialità ed eventi diffusi animeranno il centro cittadino, con spettacoli e dj set per festeggiare il nuovo anno.

Bellaria-Igea Marina: Capodanno dei bambini e concerti diffusi

Piazza Matteotti: Dalle 20:30: Cartoon e Cosplay Party per i più piccoli.

Viale P. Guidi: Dalle 23:00: Concerti e dj set per tutti i gusti musicali, dal rock al pop e dalla disco al funky soul.

Eventi nell’entroterra

San Clemente Al Teatro Villa, veglione a tema fantozziano con dress code anni ’80

Pennabilli (Piazza Vittorio Emanuele II): Atmosfera festiva tra falò, danze e fuochi d’artificio.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: