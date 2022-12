I preparativi per il capodanno a San Marino

Abbiamo raccolto voci e immagini nel centro storico di San Marino per raccontare i preparativi per party di Capodanno, che dopo due anni di chiusure dettate dal Covid, torna nel Piazzale Lo Stradone, chiuso al traffico dalle 14 di domani. Una festa per famiglie, ma non solo, accompagnata dal Natale delle Meraviglie.