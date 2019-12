BENVENUTO 2020 Capodanno a San Marino: Lo Stradone si prepara per salutare il nuovo anno

Capodanno a San Marino: Lo Stradone si prepara per salutare il nuovo anno.

“Scendete in strada sognatori”, è lo slogan della Notte di San Silvestro sul Titano. Una grande festa di Capodanno sullo Stradone per dare il benvenuto al nuovo anno. Dalle 22:00 animazioni e magici personaggi accompagneranno i visitatori in mondi surreali. Una incredibile esibizione di luci, video, suoni e colori porterà sammarinesi e turisti dentro la scena. Poi, allo scoccare della mezzanotte, tutti col naso all'insù per godere dello scintillante spettacolo dei fuochi pirotecnici e un brindisi offerto da Cantina San Marino e Consorzio Terra di San Marino. Ad animare e far ballare fino all'alba il dance floor ci saranno i dj Lory G., Jerry Gozzi (vocalist), Luca B (live sax) e Beppe (live tribal percussion).

Celebrazioni che continueranno il 1° gennaio con il tradizionale Concerto di Capodanno in programma alle 17:00 al Teatro Titano. La Banda Militare della Repubblica di San Marino, diretta dal maestro Stefano gatta, saluterà il 2020 in musica, con le voci al femminile di Monica Hill e Sara Jane Ghiotti.



