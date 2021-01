Capodanno: a San Marino rispettato il coprifuoco. Costante il monitoraggio delle Forze dell'Ordine Una notte di San Silvestro molto particolare, sul Titano e altrove. A Rimini strade e piazze vuote dopo le 22

Il contrasto, rispetto alla grande festa di 12 mesi fa, in centro storico, è stridente; e fa capire quale enorme impatto abbia avuto questa pandemia. Colpisce allora il vuoto assoluto, sul Pianello, allo scoccare della mezzanotte; mentre in lontananza si udivano i rumori di spettacoli pirotecnici “fatti in casa”, visto il lockdown e la conseguente cancellazione di ogni evento pubblico. In tanti, insomma, hanno voluto salutare in questo modo l'arrivo del nuovo anno; tentando di dimenticare per qualche istante la paura e le sofferenze del 2020.

La RTV, dal canto suo, ha voluto offrire ai propri telespettatori qualche ora di svago e rilassatezza con la diretta del dj set De/Countdown.

Ma c'erano tante incognite, anche a San Marino, per la notte di San Silvestro. L'atteggiamento della cittadinanza sembra sia stato però responsabile. Traffico nullo, dopo le 22, con lo scattare del coprifuoco. Forze dell'Ordine vigili, su tutto il territorio, per garantire il pieno rispetto delle norme anti-covid. E pare sia stato scongiurato il rischio di pericolosi assembramenti in feste private: vietate dalle normative. Per il resto poche richieste di intervento, fanno sapere dalla Gendarmeria; e non vi sarebbero stati incidenti dovuti all'utilizzo di fuochi o botti.

A Rimini si è passati dalle folle enormi del “Capodanno più lungo del mondo”, al deserto di ieri. Nelle piazze e nelle strade la regola del coprifuoco è stata rispettata. Tranne in un caso: in prossimità dell'Arco d'Augusto alcune persone sono scese in strada dopo la mezzanotte per brindare; inevitabile a quel punto la sanzione. Anche perché erano tante le auto delle Forze dell'Ordine, anche in borghese, impegnate nella ronda dopo le 22. Nelle prime ore del nuovo anno, tuttavia, richieste di intervento in più punti della città, per vicini che si lamentavano di fuochi o liti. In Provincia 2 minori sono finiti al Pronto Soccorso per abuso di sostanze alcoliche: dato comunque molto basso, segnala la Polizia, se paragonato agli anni passati; nessuna ospedalizzazione, invece, per l'uso di petardi.

