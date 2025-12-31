TV LIVE ·
Capodanno alle porte, gli auspici per il 2026: salute e pace le priorità

31 dic 2025

Verso il Capodanno, gli auspici per questo 2026. Si guarda alla fine dei conflitti, ma in testa resta la salute.

Cosa vi portate dietro da quest'anno, come propositi per il prossimo anno?
"Tanta salute, tanta salute per quello che verrà. Ormai andando verso un'età dobbiamo pensare a quello."

Gli auspici per il prossimo anno, cosa vi portate dietro da questo 2025?
"Serenità e salute."

"Quello che spero è che finisca la guerra. È un'indecenza. E poi un po' più di tranquillità e un po' più di salute, che ci sta cominciando ad abbandonare a questa età".

"Auspici? Vediamo. Aprire un business, un business di massaggi. Io sono un massaggiatore".




