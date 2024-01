Capodanno, brutta avventura per un sammarinese in un locale di Milano Marittima Colpito con un pugno, è stato medicato al pronto soccorso di san Marino. 8 giorni di prognosi

E' stato un Capodanno tranquillo a San Marino sul fronte ordine pubblico. Da segnalare solo un brutto episodio che ha coinvolto un sammarinese di 23 anni che stava festeggiando il Capodanno in un locale di Milano Marittima. Il giovane sammarinese, che era in compagnia di alcuni amici, è stato raggiunto da un pugno sul volto ed attorno alle 3.30 di notte si è rivolto al pronto soccorso di San Marino, per le cure del caso. Se la caverà con qualche punto di sutura ed una prognosi di 8 giorni.

