Capodanno dell'Estate, "Weekend dance": a Rimini grande successo di Blanco Stasera Annalisa a Cattolica e Dargen D'amico a Riccione

Una Notte Rosa da “Brividi”: bagno di folla per l’unica data estiva di Blanco, l’inarrestabile fenomeno del panorama musicale italiano sul palco a Rimini. Con all’attivo 75 dischi di platino, 8 dischi d’oro, oltre 3 miliardi di stream sulle piattaforme erano tantissimi i giovani ad aspettarlo per il suo atteso ritorno dal vivo. E Blanco ringrazia il pubblico che gli fa vivere il suo sogno.

Ma il Capodanno dell'estate fa ballare 15 chilometri di lungomare. Una marea di gente a Misano Adriatico per il concerto di Raf che celebra 40 anni di carriera. In arrivo ancora tanti big, Annalisa stasera all'Arena della regina a Cattolica, Dargen D'amico in Piazzale Roma a Riccione, in Piazzale Kennedy a Rimini l’esibizione live di Cioffi e Mara Sattei. Nelle piazze, sul lungomare, in spiaggia, sulla Ruota panoramica, nei tanti locali della Riviera è andata in scena la giornata più rosa del Weekend Dance.

Un miracolo che si è ripetuto ancora una volta, dopo 19 anni. La serata clou è iniziata e proseguita sulla spiaggia illuminata da un filo unico di luci che ha segnato il percorso tra mangiafuoco, danzatori, musica dal vivo e degustazioni diffuse sulla battigia con il format Un mare di rosa in Riva. Punti food esauriti in poco tempo, consolle dei dj che hanno fatto ballare con i piedi nell’acqua, punti spettacolo dislocati sulla sabbia, danzatori, fuochisti, circensi e acrobati balli, spettacoli di mangiafuoco e danzatori con finale con lo spettacolo di fuochi d’artificio sul mare che, come ogni anno, hanno fatto sognare 110 chilometri di costa all’unisono. Coinvolte le province di Rimini, Forlì-Cesena, Ravenna e Ferrara per tre giornate all'insegna del divertimento e di una travolgente allegria.

La manifestazione, capace di richiamare, ogni anno, migliaia di persone, si è "scatenata a passo di danza" attraverso le melodie della musica folk, dance, hip hop, rock e l'intramontabile liscio per celebrare l'inclusività, l'ospitalità e lo spirito d'accoglienza che contraddistinguono la terra di Romagna. La festa prosegue per tutto il weekend, ecco alcuni dei principali eventi in programma (sul sito www.lanotterosa.it il programma completo).

[Banner_Google_ADS]







I più letti della settimana: