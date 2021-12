MODA Capodanno di velluto, come abbracciare il 2022 con stile

Capodanno di velluto, come abbracciare il 2022 con stile.

Il Capodanno è una delle serate più importanti dell'anno, anche per comunicare una nuova immagine di sé in linea con l'anno che verrà. Sia che si stia semplicemente sorseggiando champagne sul divano o che ci si stia divertendo in una festa esclusiva, lo stile può fare la sua parte, tanto per le donne quanto per gli uomini. Con le festività natalizie, fino al 6 gennaio, si è immersi in un'atmosfera incantata ricca di regali, luci e glitter. Il paesaggio ospita numerosi camini accesi, nei negozi si trovano dolci tipici dall'odore inconfondibile. Tutto questo si sposa con un determinato look, raffinato e ricco. I colori neutri non deludono mai e sono sempre utilizzabili. Inoltre si può puntare su colori metallizzati come oro e argento, ma anche verde e rosso.

Per le donne: sono benvenuti i materiali di lusso, in primis il velluto, ma anche il pizzo e il lamé. Sono un'opportunità per alzare il volume su lucentezza, glitter e glamour, anche scegliendo le paillettes, dettagli di strass, scollature audaci o qualsiasi cosa che si abbini bene alle scarpe e a un cappello da festa. Il trucco può anche essere leggero, ma è bene usare fondotinta o cipria illuminanti. L'acconciatura deve essere elegante. Non importa che sia sofisticata, l'importante è che sia fine e in linea con il contesto.

Per gli uomini: si va sul sicuro con una camicia bianca, un papillon nero, una giacca di velluto con tonalità scure, pantaloni classici e scarpe eleganti. Capelli in ordine e un look "viso asciutto" sono l'ideale: usare una crema che limiti l'eccesso di sebo che sormonta nella zona T del viso (fronte, naso e mento). Si può osare con un gioiello scintillante, come dei gemelli d'oro o d'argento, un orecchino diamantato o un fermacravatta se si predilige la cravatta al papillon.

Per entrambi: Il profumo non può mancare e deve essere dalle note speziate. Le spezie sono molto presenti nel periodo delle festività di fine anno anche in ambito alimentare. Evitare i profumi agrumati e troppo freschi o fruttati in generale, che si adattano meglio in altri periodi dell'anno e non si abbinano con la calda e avvolgente atmosfera di fine anno che richiede sentori di mistero che solo le spezie sanno dare. Qualsiasi cosa si scelga, quello che conta è sentirsi a proprio agio con se stessi e saper creare anche un proprio stile, se si è anticonformisti. Infine, se si è scaramantici, meglio non dimenticare di indossare della biancheria intima rossa che porti fortuna!

