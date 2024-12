Capodanno: ecco l'outfit perfetto

La parola chiave è: brillare. Per questo Capodanno, infatti, la tendenza è sicuramente un outfit luminoso, sia per trucco e parrucco che per i vestiti. E il colore? Una calda tonalità di marrone è il Pantone 2025. Nuance elegante e non scontata. Trend fortissimo è il total brown, da sfoggiare appunto con una texture sfavillante di paillettes e lustrini ton sur ton: protagonisti indiscussi di queste feste invernali. Con il nuovo anno i colori moda spaziano dal verde acido al rosa polvere, fino al grigio argilla.

Ma tornando a noi, oltre agli abiti unici, i capi d'abbigliamento più glam di questo capodanno sono i pantaloncini e le culotte, ovviamente con le paillettes, color moka, cioccolato o castagna, fino alla sfumatura di bordeaux. Da abbinare con una camicetta o un giubbino da sera dello stesso tema. Arriva poi il momento del trucco, mai banale per la Notte di San Silvestro. Anche qui a farla da padrone è la luce: e allora glitter a volontà. Sul viso, in zone inedite per dare un tocco di novità. Tra i trend del momento – esploso su Tik Tok - le lentiggini sparkling alla Taylor Swift: facili da applicare, impreziosiscono anche il make up più basic.

Non è tutto, anche i capelli possono essere illuminati a dovere, con chiome glitterate a incoronare il viso.