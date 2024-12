Capodanno: in Italia e a San Marino stretta sulla sicurezza Il ministro Piantedosi ai prefetti chiede "più zone rosse e controlli". Corpi sammarinesi al lavoro per la sorveglianza del territorio

Zone rosse, divieti assoluti di utilizzare botti, sequestri: il Viminale ha alzato l’allerta in vista di Capodanno. La Guardia di Finanza di Reggio Calabria ha già sequestrato oltre 674 chilogrammi di petardi e bombe carta in vendita senza autorizzazione.

Dopo Bologna, Firenze e Milano, il Viminale ha inviato una direttiva a tutti i prefetti con l'obiettivo di individuare aree urbane vietate a persone con precedenti penali e a "disporne l'allontanamento". In vista del Capodanno si chiedono ai rappresentanti territoriali provvedimenti ad hoc per stazioni ferroviarie, ma anche piazze di spaccio e altre aree urbane caratterizzate "da un'elevata concentrazione di persone".

Le zone rosse - dice il dicastero - rientrano nella più ampia strategia di garanzia della tutela della sicurezza urbana e della piena fruibilità degli spazi pubblici da parte dei cittadini. Le misure potranno essere applicate anche in altre aree urbane, come le zone della movida, dove si registrano spesso episodi di microcriminalità (furti, rapine), violenza (risse, aggressioni), vandalismo, abuso di alcol e degrado.

Anche a San Marino alta l'attenzione. La Gendarmeria è già in strada per i controlli dall'8 dicembre con numerose pattuglie formate da tutti i Reparti del Corpo, in uniforme e in abiti civili anche alla luce dei furti che ci sono stati. Dal 21 dicembre rafforzata la presenza al Natale delle Meraviglie. Anche la Polizia Civile ha potenziato i servizi con 3 pattuglie di pronto intervento. Presidi di agenti alla festa in piazza Sant'agata e 2 squadre antincendio. Infine la Guardia di Rocca garantirà il pronto intervento per le chiamate di emergenza su tutto il territorio. Uffici aperti già dalle ore 7 di domani con orario continuato per ogni esigenza. Inoltre dall’8 dicembre garantito anche il servizio di ronda in centro storico per le festività natalizie.

Tutto pronto intanto per questa sera a San Marino. Luci e le decorazioni del Natale delle Meraviglie lasceranno spazio all’evento clou di Capodanno. Piazza Sant’Agata ospiterà La Magia del Tempo, trasformandosi in un grande dancefloor illuminato da giochi di luce e spettacoli dal vivo. A Rimini continua il Capodanno più lungo, dopo il successo del live di Elio e Le storie tese questa sera tante feste diffuse in contemporanea e che culminano con il concerto ‘Conciati per le feste’ di Vinicio Capossela (dalle ore 22,30 alle 00,20 in piazza Malatesta) e con lo straordinario spettacolo ‘doppio’ dell’Incendio al castello (alle ore 00,20 e alle ore 2.00).

