Capodanno in Romagna: musica, spettacolo e tradizione dal Titano alla Riviera

San Marino apre il racconto del Capodanno in Romagna con “2000 CHE STORIES!”, l’evento in programma la sera del 31 dicembre nel centro storico. In piazza Sant’Agata, dalle 22 fino alle due di notte, musica, dj set, animazione e performance coreografiche riportano in scena le hit degli anni Duemila, con il brindisi collettivo a mezzanotte per un Capodanno gratuito e all’aperto che punta su nostalgia pop e intrattenimento per un pubblico trasversale.

Dal Titano alla Riviera. A Riccione il 30 dicembre il concerto dei The Kolors anticipa la Discoteca Romantica del 31, con apertura Aquafan, selezioni anni ’90, dj set di Max Monti e Claudio Coveri e fuochi d’artificio sul mare; il 1° gennaio tradizionale Tuffo di Capodanno e spettacoli per famiglie.

Rimini propone una tre giorni - dal 29 dicembre al 1 gennaio -: si parte dai concerti di Edoardo Bennato e Francesca Michielin, si continua il 31 la città diventa una maxi pista da ballo con fuochi d’artificio in piazzale Kennedy, il tradizionale incendio al Castello e il Discoradio Party. Eventi culturali e musica si diffondono tra musei, teatri e piazze, con la Liscio Street Parade e l’Aida al Teatro Galli il primo gennaio.

A Cattolica e Bellaria musica, dj set e spettacoli per bambini; a Misano Capodanno sul ghiaccio, a Pennabilli e Verucchio luci e musica revival. San Mauro Mare apre il 29 con il Capodanno dei Bambini, Cesenatico il 31 con i Moka Club e dj set, Cesena con JOEDIBRUTTO, Bertinoro con Max Paiella, Sarsina con i JBEES.

Forlì porta in piazza Saffi Fabrizio Ferrari. Gatteo apre l'anno con Moreno Il Biondo & Friends e Hoop tribute band, oltre alla tradizionale ciaspolata al Passo della Calla. Ravenna propone Christmas Soul con gospel, soul e funk; Faenza Capodanno Rock con Mystic Doll, Cervia con Brillanti Sparsi e Viaggio Cosmico.



