Capodanno, l'amarezza degli albergatori "un Dpcm illogico" Impossibile per la maggior parte dei gestori attrezzarsi per servire in camera la cena di San Silvestro”

"E' mancato il coraggio di dire che bisogna stare chiusi" Parla di mancanza di coraggio Massimo Cavalieri, che rappresenta 170 hotel, a Cattolica. Fino a qualche giorno fa gli alberghi sembravano essere l'ultima zona franca dove poter festeggiare la fine di unno da dimenticare, ma l'ultimo DPCM – che impone il divieto del cenone in sala- ha cambiato tutto all'inizio troviamo paradossale. La Riviera romagnola negli ultimi anni aveva conquistato un piccolo tesoretto nelle festività natalizie. Lo scorso anno per Capodanno, a Rimini, erano rimasti aperti ben 600 alberghi, la maggior parte dei quali visto l'ultimo decreto ha deciso di tenere chiuso. "Per servire la cena in camera- spiega la Presidente Aia Rimini Patrizia Rinaldis- bisogna essere attrezzati, avere lo spazio giusto, il tavolo in camera. Ed anche a Cattolica non ci saranno aperture straordinarie.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});



Nel video l'intervista a Massimo Cavalieri



I più letti della settimana: