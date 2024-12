LA NOTTE PIÙ LUNGA Capodanno, quanto mi costi: aumentano le spese per viaggi e cenoni Sul Titano turismo in lieve calo, ma si punta sul last second per chiudere le ultime camere. A San Silvestro musica e spettacoli in piazza

9 milioni di italiani in viaggio per festeggiare capodanno: la spesa media a persona per partire – 390 euro – è la più alta del “tridente festivo”. La maggior parte resterà nella Penisola, ma rispetto al 2022 raddoppiano le vacanze all'estero. Come sempre vincono montagna, città d’arte e zone termali. Ma per festeggiare a Cortina, la metà più costosa, si può arrivare a pagare 6500 euro per tre notti, solo d'hotel. I sammarinesi prediligono l'estero, perché spesso costa meno dell'Italia, ma quelli con la valigia pronta sono il 9% in meno dell'anno scorso, circa 4mila. Mentre il Titano si prepara a ospitare i turisti: le prenotazioni registrano una lieve flessione.

"Le prenotazioni vanno bene - commenta Rossano Ercolani, presidente di Usot -, un po' meno bene dell'anno scorso, siamo un po' più indietro, un 5-7% in meno per il momento. Poi vediamo se riusciamo nei prossimi 8-9 giorni ad avvicinarci ai numeri dello scorso anno. Speriamo nel last second per chiudere le ultime camere, siamo già intorno ad un 70% più o meno di occupazione, diciamo, sui giorni del Natale. Ovviamente il Capodanno è quasi dappertutto ormai sold out".

Brutte notizie per chi si concentra sul cenone: spenderà il 9% in più. Per chi fa la spesa occhio ai prezzi di pesce, frutta e dolci; mentre chi mangia al ristorante deve prepararsi a spendere, in media per il menù classico, 57 euro a testa. Secondo Federconsumatori un terzo degli italiani si concede la mangiata fuori tra Natale e Capodanno. E quando arriva la mezzanotte, ogni città festeggia a modo suo: a Rimini “conciati per le feste” - nome del concerto – da Vinicio Capossela e incantati dalla magia dell'incendio al Castello; Pesaro blindata – niente botti e bottiglie di vetro – per ballare il Tuca tuca con la Dino Gnassi band e il suo “Raffaella Carrà tribute show”; a Bologna si accende la polemica sul Vecchione, tradizionalmente bruciato per lasciare alle spalle l'anno passato, che prende la forma di una fenice transfemminista, disegnata da Fumettibrutti. Sul Titano la Notte di San Silvestro presenta un ricco programma con “La magia del tempo”, che trasformerà Piazza Sant'Agata in un grande dancefloor, tra luci, musica con Mr Lori G e Marco Corona, e lo spettacolo del corpo di ballo.

