Capodanno: tra divieti e chiusure come salutare il 2021

Ultimo giorno dell'anno e ci si prepara, anche quest'anno, ad un capodanno blindato. Niente coprifuoco come lo scorso anno, ma l'impennata dei casi di contagio da Covid-19 spegne feste e discoteche. Locali da ballo in Italia infatti chiusi fino al 31 gennaio e tante le feste di Capodanno in piazza che sono saltate. Anche a San Marino è stata cancellata la tradizionale serata con musica e fuochi d'artificio inizialmente prevista dal calendario del Natale delle Meraviglie sullo Stradone. Confermati invece i mercatini per le vie del centro e la pista di pattinaggio aperti nella giornata di oggi. Mini live show in Piazza della Libertà alle 16.30 con Elisa Del Prete. Domani pomeriggio, primo giorno dell'anno, una festosa “invasione” di Cosplayer.

Cancellati anche gli eventi in piazza a Rimini, Riccione e Cattolica, ma ci saranno comunque possibilità di festeggiare in riviera. A Rimini per tutta la notte musei aperti e spettacoli di video mapping nel centro storico e concerto nell’Arena Francesca Da Rimini con gli allievi della Music Academy Rimini, insieme a Max Monti Dj (ingresso gratuito su prenotazione con Super Green pass). A Riccione la pista di pattinaggio sul ghiaccio resterà aperta fino a tarda notte. Niente festeggiamenti in piazza nemmeno a Santarcangelo dove però è confermata la mostra degli artisti della Mutoid Waste Company in piazza.

Saranno in tanti comunque quelli che lo passeranno in casa: tra cenoni in famiglia o con gli amici, ma anche chi si trova positivo o in quarantena, si stima siano circa 8 persone su 10 quelle che trascorreranno a casa la mezzanotte.