Capodanno tra sole e freddo: stabilità fino a venerdì, poi possibile peggioramento

Si apre oggi la settimana che segnerà il passaggio dal vecchio al nuovo anno. E mentre fervono i preparativi per salutare il 2025, dopo le abbondanti piogge delle scorse giornate la domanda è una sola: che tempo farà a Capodanno?

Gli esperti delineano uno scenario di stabilità almeno fino a venerdì. Correnti fredde e asciutte interesseranno il territorio regionale fino a giovedì primo gennaio, con cieli in prevalenza sereni ma temperature massime in generale diminuzione. Niente maltempo, dunque, nella notte di San Silvestro, che sarà però caratterizzata da un clima freddo, legato all’arrivo di masse d’aria di origine artica.

Il calo termico è atteso proprio tra la fine del 2025 e l’inizio del nuovo anno e potrebbe rappresentare la prima ondata di freddo di una certa rilevanza su scala continentale. Per la notte di San Silvestro sono infatti previsti valori termici diffusamente sotto lo zero sulle pianure del Nord Italia e nelle aree interne del Centro, con condizioni favorevoli a gelate estese.

Non è escluso, infine, un possibile peggioramento ma partire da venerdì, con il ritorno della pioggia soprattutto in Romagna.












