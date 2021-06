Cappa africana: a San Marino alcuni casi in pronto soccorso per disidratazione Al sud previsti 46 gradi. Nubi sul Titano da venerdì

Italia nella morsa del caldo africano, con una settimana da bollino rosso. Si boccheggia soprattutto al Sud, dove nei prossimi giorni sono attese temperature oltre i 40 gradi. La fase più critica tra mercoledì 30 giugno e giovedì 1 luglio: le aree più roventi saranno in Sicilia dove la colonnina di mercurio tornerà ad accarezzare la soglia dei 45-46 gradi. Seguiranno a ruota Calabria e Puglia. Nel resto d'Italia, già oggi c'è stata una generale impennata con punte di 36 gradi in Emilia, 37 in Toscana e fino a 35 a Roma.

Tutta colpa dell'anticiclone africano, che resta ben posizionato sullo stivale. Giornate roventi anche a San Marino, con 32 gradi nel pomeriggio, due in meno che a Rimini. Le alte temperature hanno causato problemi di salute ai soggetti più sensibili e fragili, con alcune persone che si sono rivolte al pronto soccorso non tanto per colpi di calore ma per malesseri legati a disidratazione. A rischio, quando sale la colonnina di mercurio, soprattutto anziani, individui con problemi di salute, bambini molto piccoli. È bene quindi ricordare i suggerimenti per un'estate sicura: dieta equilibrata con molta frutta e verdura di stagione, bere ad intervalli regolari, evitare di uscire nelle ore più calde. Caldo e afa sono attese anche domani mentre andrà meglio, in Repubblica, da venerdì: le previsioni danno nubi e – forse – qualche pioggia. Sarebbe gradita considerando che il caldo torrido rischia di aggravare la siccità in molte regioni, compreso appunto il Titano, dove AASS qualche giorno fa ha lanciato l'allerta idrica.

