Capriolo in fuga nel centro città: recuperato e messo in salvo dalla Polizia Provinciale

Mattinata insolita nel cuore della città di Forlì, dove un capriolo è stato avvistato mentre si aggirava in pieno centro urbano. L'allarme è scattato intorno alle 7.30, quando alcuni cittadini hanno segnalato la presenza dell'animale all'interno dell'area di Romagna Acque, in viale Matteotti, in un momento di intenso traffico veicolare e pedonale.

Sul posto è intervenuta tempestivamente la Polizia Provinciale, equipaggiata anche con un fucile per la telenarcosi, utilizzato per il recupero in sicurezza della fauna selvatica. Il capriolo, però, è riuscito inizialmente a sfuggire agli operatori passando attraverso un varco nella recinzione e dirigendosi verso la zona della stazione ferroviaria. Dopo una fase di monitoraggio e contenimento, gli agenti sono riusciti a catturare l'animale senza dover ricorrere alla sedazione farmacologica.

Alle operazioni hanno collaborato anche il Servizio Veterinario e il Centro Recupero Animali Selvatici (CRAS) di Rimini, struttura convenzionata con la Provincia per il soccorso e la gestione della fauna selvatica in difficoltà.









