CAMBIO AL VERTICE Carattoni, dopo la nomina di Comandante Superiore delle Milizie: "Emozione forte, amo queste istituzioni" Il 25 ottobre ci sarà la presentazione ufficiale ai Capitani Reggenti

"Un'emozione forte - racconta Corrado Carattoni, nuovo Comandante Superiore delle Milizie - dovuta principalmente all'amore che provo per queste istituzioni. Mi sono arruolato 52 anni fa e percorso assieme all'amico e generale Lonfernini tutta la carriera militare, lui dalla Milizia e io dalla Guardia del Consiglio". E il passaggio di testimone è proprio con il Generale Leonardo Maria Lonfernini, che ha retto l'Istituzione militare per oltre sette anni, fino al raggiungimento del limite di età consentito.

"Sono da anni nell'organismo direttivo delle forze armate sammarinesi - continua Carattoni - però diventarne il capo, alle dirette dipendenze del segretario Deputato alle Milizie e agli Eccellentissimi Capitani Reggenti è sicuramente una grande emozione". Diverse le mansioni del Comandante Superiore delle Milizie, come "corsi di aggiornamento, organizzazione e coordinamento dei vari corpi militari e di adeguamento delle normative".

"La mia decorrenza effettiva - spiega Carattoni - parte dalla votazione del Consiglio Grande e Generale di qualche giorno fa. Mentre il 25 ottobre ci sarà la presentazione ufficiale ai Capitani Reggenti". In quell'occasione il segretario Deputato alle Milizie congederà formalmente il vecchio Comandante e presenterà alla Reggenza il suo successore.

Nel video l'intervista a Corrado Carattoni, Comandante Superiore delle Milizie



[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: