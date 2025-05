RELAZIONE ANNUALE Carbone (Direttore DIA): "San Marino in passato rifugio di capitali di provenienza nera" La direzione antimafia presenta il suo rapporto e si concentra sulle mafie sempre più imprenditoriali

Una mafia sempre più concreta, che si avvale delle nuove tecnologie, delle criptovalute e che si infiltra nel settore appalti pubblici e nel rilascio di autorizzazioni, licenze e commissioni, anche grazie alla connivenza dei colletti bianchi. La Direzione investigativa antimafia, che da quest'anno pubblica la relazione annuale e non più semestrale, sceglie la Stampa Estera per illustrare l'attività e le indagini relative al 2024. Gli imprenditori, da vittime, diventano complici delle mafie, che dunque proliferano nelle regioni trainanti per l'economia, come l'Emilia-Romagna. E San Marino? Da qualche tempo non emerge più il nome della Repubblica nelle relazioni Antimafia, il direttore ricorda anche l'accordo di collaborazione stipulato l'anno scorso per portare avanti indagini e attività.

Nel video l'intervista di Michele Carbone, direttore DIA - Direzione investigativa Antimafia

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: