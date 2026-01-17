TV LIVE ·
Carburanti, dal 1° febbraio San Marino aggiorna le accise

In rispetto degli accordi con l'Italia, il Titano segue la scelta di Roma. Tasse sulla benzina giù di 4 centesimi al litro, gasolio più caro dello stesso importo

17 gen 2026

Il Decreto Delegato emanato dal Congresso di Statomodifica le aliquote dell’imposta speciale sulle importazioni di benzina e gasolio ad uso carburante e aggiorna l’elenco dei prodotti energetici soggetti a tassazione. 

Nella relazione illustrativa, il Segretario di Stato alle Finanze Gatti ha spiegato che il provvedimento nasce dall’esigenza di allineare il sistema sammarinese a quello italiano, nel rispetto degli accordi bilaterali con Roma, che ha avviato un percorso di progressiva armonizzazione delle accise tra benzina e gasolio.
Il provvedimento prevede una riduzione di 4,05 centesimi al litro sulla benzina e, parallelamente, un aumento della stessa entità sul gasolio. Le nuove aliquote entreranno in vigore dal 1° febbraio, mentre resta invariata l’imposta sul gasolio agricolo.

Tra le novità, anche l’introduzione di una nuova categoria di prodotto energetico: biodiesel e gasoli paraffinici, ai quali viene applicata un’aliquota di circa 0,6 euro al litro.









