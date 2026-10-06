CORSA AL RISPARMIO Carburanti: in Italia scatta il meccanismo delle accise mobili, a San Marino è ancora assalto ai distributori Finito lo sconto fiscale da 6,1 centesimi sul gasolio, il Governo italiano cambia sistema. Sul Titano prezzi ancora più bassi e vantaggio Smac

Carburanti: in Italia scatta il meccanismo delle accise mobili, a San Marino è ancora assalto ai distributori.

Cambia il sistema degli sconti sui carburanti in Italia e gli effetti si fanno sentire anche a San Marino, dove negli ultimi giorni l’unico distributore Eni del Titano ha registrato un forte afflusso di automobilisti, molti con targa italiana, attirati da prezzi sensibilmente più bassi.

A mezzanotte è scaduto in Italia lo sconto fiscale di 6,1 centesimi al litro sul gasolio, finanziato con tagli ai ministeri. Da oggi il Governo punta invece sulle cosiddette accise mobili, un meccanismo che consente di finanziare la riduzione delle accise attraverso il maggior gettito Iva generato dall’aumento delle quotazioni internazionali del petrolio, senza ricorrere direttamente a fondi pubblici. Il decreto interministeriale dovrà definire carburanti interessati, entità dello sconto e durata.

Nel frattempo, diverse compagnie hanno introdotto tetti ai prezzi. Eni ha fissato per 30 giorni il gasolio a 2,19 euro e la benzina a 1,99, iniziativa seguita anche da Ip, Q8 e Tamoil. Il risultato è stato un calo dei prezzi medi: tra il 27 settembre e il 5 ottobre la benzina self è passata da 2,159 a 2,048 euro al litro, il diesel da 2,377 a 2,242.

A SAN MARINO PREZZI ANCORA PIÙ BASSI

Sul Titano il vantaggio è maggiore: in alcuni distributori il diesel viene venduto a 1,99 euro al litro e la benzina a 1,74, contro rispettivamente 2,19 e 1,99 euro in Italia. A questo si aggiunge il ritorno di 20 centesimi sulla Smac, prorogato fino al 31 ottobre.

L’effetto è stato immediato: code di auto, taniche riempite e, la scorsa domenica, carburante terminato al distributore Eni di Borgo Maggiore. "Abbiamo qualcosa per permettere di servire qualcuno alla riapertura fino a quando non arriverà il rifornimento", ha spiegato il titolare Andrea Cervellini al Resto del Carlino.

Una situazione definita dallo stesso gestore eccezionale: "Di solito abbiamo il rifornimento anche il sabato, ma questa volta siamo rimasti senza e di domenica abbiamo dovuto appendere il cartello".

Il vantaggio riguarda anche chi non risiede sul Titano, perché la Smac può essere richiesta anche dai non residenti. "Possono averla tutti, basta che forniscano i documenti per la registrazione", ricorda Luca Fabbri, coordinatore dell’Unione Sammarinese Commercianti.

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