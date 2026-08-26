Carburanti, San Marino taglia i rincari: sconti prorogati al 30 settembre

Nel servizio l'intervista al Segretario di Stato per le Finanze, Marco Gatti

Mentre tornano a salire i prezzi dei carburanti, con alcuni distributori autostradali che nelle scorse ore hanno superato la soglia dei 3 euro al litro, San Marino rilancia la propria azione di tutela e interviene con una nuova proroga per contenere gli effetti dei rincari. Se il Governo italiano sta ancora decidendo per quanto estendere lo sconto sul diesel, il Congresso di Stato sammarinese ha già scelto una linea di maggiore continuità decidendo di prolungare i propri sostegni fino al 30 settembre.

Fino a quella data, dunque, resta in vigore la riduzione dell'imposta speciale sulle importazioni di prodotti petroliferi e si mantengono le misure di sostegno temporaneo erogate ai consumatori mediante l'utilizzo della SMaC Card. Resta invariata l'aliquota agevolata dell'imposta speciale sul gasolio agricolo.

La scelta di spingere la protezione per un ulteriore mese viene motivata dal perdurare delle tensioni geopolitiche e dell'incertezza sui mercati energetici. Un intervento necessario, come spiega il Segretario di Stato per le Finanze, Marco Gatti: «Sicuramente questo comporta una minore entrata in termini di gettito che però in parte viene compensato dall'aumento dell'incasso della Monofase, perché il fatto che il prodotto costi di più comporta conseguentemente un aumento di gettito. Il problema vero è che tra accise, costo del prodotto e imposte indirette tutto si traduce in un costo dei carburanti molto significativo. Oggi, nonostante gli interventi che facciamo, anche a San Marino siamo intorno ai 2 euro al litro e questo ha un impatto forte».

Gatti sottolinea poi le conseguenze del caro-carburanti sull'intera economia. «La vicina Italia continua a ragionare quotidianamente su come cercare di contenere questo costo che ha un'influenza importante anche sui prodotti. Se pensiamo che la maggior parte del trasporto avviene su ruota, questo fa sì che aumenti anche il costo dei prodotti e delle materie prime, con un impatto sui consumatori finali. Quello di intervenire sui carburanti è un dovere che tutti i governi devono prendere in considerazione».



Sulle differenti tempistiche tra i due Paesi, il Segretario spiega: «Noi siamo legati all'Italia da un accordo e cerchiamo di essere allineati il più possibile. L'Italia ragiona per piccoli periodi, mentre noi, per via di una legislazione che non ci consente la stessa flessibilità di intervento del governo italiano, dobbiamo ragionare per periodi un po' più lunghi».

Si tratta dunque di un provvedimento straordinario adottato con decreto-legge per ragioni di urgenza, che accompagnerà famiglie e imprese per tutto il mese di settembre. L'auspicio è che settembre possa essere l'ultimo mese caratterizzato da costi così elevati. «Se questo dovesse continuare – conclude Gatti – temo che purtroppo andrà anche a influire molto su quello che può essere l'aumento dell'inflazione alla fine dell'anno».

A partire dal 1° ottobre 2026, salvo ulteriori proroghe, torneranno in vigore le aliquote ordinarie.

Nel servizio l'intervista al Segretario di Stato per le Finanze, Marco Gatti







