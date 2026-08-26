CARO CARBURANTI Carburanti, San Marino taglia i rincari: sconti prorogati al 30 settembre In Italia i prezzi volano e il Titano estende per un altro mese i tagli alle imposte e le agevolazioni SMaC per famiglie e imprese

Carburanti, San Marino taglia i rincari: sconti prorogati al 30 settembre.

Mentre tornano a salire i prezzi dei carburanti, con alcuni distributori autostradali che nelle scorse ore hanno superato la soglia dei 3 euro al litro, San Marino rilancia la propria azione di tutela e interviene con una nuova proroga per contenere gli effetti dei rincari. Se il Governo italiano sta ancora decidendo per quanto estendere lo sconto sul diesel, il Congresso di Stato sammarinese ha già scelto una linea di maggiore continuità decidendo di prolungare i propri sostegni fino al 30 settembre.

Fino a quella data, dunque, resta in vigore la riduzione dell'imposta speciale sulle importazioni di prodotti petroliferi e si mantengono le misure di sostegno temporaneo erogate ai consumatori mediante l'utilizzo della SMaC Card. Resta invariata l'aliquota agevolata dell'imposta speciale sul gasolio agricolo. La scelta di spingere la protezione per un ulteriore mese viene motivata dal perdurare delle tensioni geopolitiche e dell'incertezza sui mercati energetici, con il Congresso di Stato che parla della necessità di tutelare i consumatori e di mantenere il sostegno pubblico al settore dei carburanti attraverso la Smac Card.

Si tratta dunque di una proroga temporanea, legata alla situazione internazionale dei mercati. Il Governo sottolinea, nella delibera, anche i presupposti di necessità e urgenza che giustificano l'adozione dello strumento del decreto-legge. Con il nuovo provvedimento, gli interventi straordinari resteranno quindi operativi per un altro mese, accompagnando famiglie, imprese e attività economiche in una fase caratterizzata da una nuova volatilità dei prezzi dell'energia. A partire dal 1° ottobre 2026, salvo ulteriori proroghe, torneranno in vigore le aliquote ordinarie.

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