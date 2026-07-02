CARBURANTI Carburanti, scade in Italia lo sconto accise: rischio rincari fino a 3 euro a pieno Urso: decisione legata al quadro internazionale e ai negoziati sullo Stretto di Hormuz. A San Marino il taglio si è dimezzato ma prosegue fino al 31 luglio

Domani è una data cerchiata in rosso per gli automobilisti italiani, con il rischio di un nuovo “venerdì nero” alle pompe. Scade infatti lo sconto sulle accise e, senza proroga, il Codacons stima un aumento immediato di oltre 3 euro a pieno, con il diesel in autostrada oltre i 2 euro al litro e la benzina vicina a quota 1,95. Un rincaro che si abbatte sui consumatori nonostante il calo del petrolio, sceso di circa il 25% nell’ultimo mese. A rilanciare l’allarme è anche l’Unione Nazionale Consumatori: secondo il presidente Massimiliano Dona, il governo dovrebbe rinnovare almeno lo sconto minimo di 5 centesimi, denunciando come il gasolio in autostrada costi ancora sensibilmente di più rispetto ai livelli pre-crisi. L’associazione punta il dito anche contro la mancata incisività degli strumenti contro le speculazioni e chiede interventi più strutturali. Dal governo, però, arriva una posizione prudente. Il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso fa sapere che la scelta sarà valutata alla luce dell’evoluzione del quadro internazionale, in particolare dei negoziati per la sicurezza dello Stretto di Hormuz. “Ci siamo mossi prima degli altri e continueremo a farlo se le condizioni lo richiederanno”, ha dichiarato. In questo scenario, l’Italia si avvia verso ore decisive, mentre San Marino sceglie una strategia diversa: la protezione per i consumatori prosegue per un altro mese. Sebbene lo sconto sulle accise si sia dimezzato dal 1° luglio – passando da 20 a 10 centesimi al litro per benzina e gasolio – il Governo ha deciso di blindare il potere d'acquisto dei cittadini mantenendo invariata la ricarica "potenziata" sulla Smac Card. Fino al 31 luglio, chi fa rifornimento all'ombra delle Tre Torri continuerà a beneficiare di un extra-sconto di 20 centesimi al litro accreditati direttamente sulla carta. Due approcci opposti per affrontare la stessa incertezza energetica.







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