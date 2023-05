SEGRETERIA DI STATO TERRITORIO Carcere dei Cappuccini: in settimana al via i lavori di ristrutturazione I lavori permetteranno di migliorare significativamente le condizioni di soggiorno dei detenuti, in linea con le prescrizioni dettate dal Comitato Europeo per la Prevenzione della Tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (CPT).

È una road map ben delineata quella dei lavori prioritari da realizzare durante l'anno, presentata dalla Segreteria di Stato al Territorio e adottata dal Congresso di Stato. Tra le opere spicca l'apertura del cantiere per interventi di ristrutturazione e ampliamento del carcere dei Cappuccini. I lavori prevedono un ammodernamento generale della struttura sia dal punto di vista impiantistico che edilizio, la creazione di due nuove celle adatte ad ospitare anche donne o minori e uno spazio comune.

"Dopodomani può partire il lavoro del carcere dei Cappuccini - afferma il Segretario di Stato al Territorio Stefano Canti - è stato un grande lavoro fatto dalla Segreteria insieme al direttore dell'Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici perché insieme siamo riusciti a sottoscrivere un nuovo contratto con il convento dei frati che attualmente sono proprietari dell'immobile proprio per cercare la disponibilità ulteriore di quei locali che consentiranno, a lavori ultimati, di avere nuovi spazi per adeguare la struttura carceraria a quelle che sono le indicazioni del Comitato Europeo per la Prevenzione della Tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti".

Altri lavori in programma, di cui alcuni già in avviati, sono il consolidamento delle fondazioni di Palazzo Valloni, la manutenzione del manto di copertura del Teatro Titano, la sistemazione della pista di pattinaggio al Campo Bruno Reffi, la rotatoria dei Tavolucci e la rotatoria sperimentale alla Croce di Domagnano.

"I lavori alla rotatoria dei Tavolucci - aggiunge Canti - stanno procedendo regolarmente. La novità è quella che andremo, entro la fine del mese, a realizzare la rotatoria sperimentale alla croce di Domagnano. Abbiamo già fatto una serata pubblica con i cittadini di Domagnano che hanno accolto con favore la realizzazione di questa rotatoria sperimentale in attesa che nei prossimi mesi possa essere dichiarata in via definitiva".

Nel servizio l'intervista a Stefano Canti (Segretario di Stato al Territorio)

[Banner_Google_ADS]

I più letti della settimana: