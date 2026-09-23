Caregiver, Attiva-Mente frena gli entusiasmi

Il riconoscimento giuridico a San Marino del caregiver familiare viene accolto da Attiva-Mente con favore, ma senza l’entusiasmo che ha accompagnato il provvedimento a sostegno della famiglia e della natalità. L’associazione invita a distinguere il sostegno a chi presta assistenza dai diritti della persona con disabilità e dalle responsabilità dei servizi pubblici.

Tra i punti su cui Attiva-Mente, in un articolato comunicato, chiede chiarimenti ci sono i quattro profili di caregiver, legati a fasce di assistenza settimanale da 18 a oltre 36 ore. La domanda è come misurare concretamente un’attività che comprende sorveglianza, accompagnamenti, notti interrotte, emergenze e disponibilità continua. Per i profili più impegnativi è prevista l’aspettativa dal lavoro, con sussidio e contribuzione figurativa; per quelli inferiori restano invece possibili part-time o flessibilità oraria. Attiva-Mente si chiede però se la tutela debba limitarsi a compensare l’uscita dal lavoro o puntare anche a evitarla, preservando autonomia economica e vita sociale del familiare. Le fasce e i relativi strumenti sono previsti dal testo esaminato in Commissione.

Altro nodo è il limite di 50 qualifiche l’anno o di un milione di euro di spesa. "Cosa succede al cinquantunesimo caregiver?", domanda l’associazione, che solleva dubbi anche sulla possibilità di ricalibrare sussidi e benefici in base all’ICEE e sulla regola che consente un solo caregiver per assistito.

Attiva-Mente richiama inoltre l’attenzione sul rapporto con l’assistenza professionale e sulla condizione delle persone con elevato bisogno assistenziale che non dispongono di familiari. Il rischio, sostiene, è che la disponibilità della famiglia diventi il presupposto del sistema anziché una delle risorse possibili. "Sostenere il caregiver non significa costruire un sistema fondato sul caregiver", sottolinea l’associazione.

Il giudizio, dunque, non è di bocciatura. Attiva-Mente riconosce come elementi positivi il riconoscimento giuridico, il sostegno economico, la contribuzione figurativa, la formazione e le misure di sollievo, ma chiede di verificarne l’efficacia concreta insieme al rafforzamento dei servizi, dell’assistenza personale e dei percorsi di Vita Indipendente. La sintesi è affidata alla frase conclusiva del comunicato: "Il caregiver deve essere sostenuto dal welfare. Non può diventare il welfare".







