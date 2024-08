Carenza acqua: San Marino consuma 10 milioni di litri al giorno, brevi temporali non bastano

Il caldo afoso concederà una tregua. In queste ore temporali sparsi in diverse zone della penisola, comprese Emilia-Romagna e Marche, ma anche zone alpine e appenniniche, fino alla Sicilia. Piogge anche a San Marino. Il primo risultato sarà un abbassamento delle temperature di alcuni gradi. Un po' di sollievo dalla canicola che, però, durerà poco. La prossima settimana, infatti, torneranno temperature estreme: 38-39 gradi al centro-nord. E farà caldo, secondo le previsioni, fino a oltre Ferragosto. In diverse parti d'Italia si fanno i conti con la siccità. In Sardegna gli invasi sono al 50 per cento e c'è preoccupazione per l'autunno. In Provincia di Enna, in Sicilia, l'acqua viene razionata. In Romagna la diga di Ridracoli è al 68% della capienza.

Gli esperti spiegano che i brevi temporali, in poche ore, non miglioreranno la situazione. In questi giorni a San Marino si consumano circa 10 milioni di litri d'acqua al giorno, spiegano dall'Azienda dei Servizi: tra il 10 e il 15 per cento in più rispetto a quanto gli addetti ai lavori si aspetterebbero. Tanto che l'Aass ha diffuso una nuova raccomandazione agli utenti, per limitare gli sprechi. Al momento non sono previste restrizioni, ma l'Azienda invita a ridurre, se possibile, l'irrigazione di orti e giardini; lavare l'auto solo negli impianti con sistemi di recupero idrico e installare i frangigetto sui rubinetti. Fondamentale, poi, usare in modo razionale gli scarichi del wc ed elettrodomestici come lavatrice e lavastoviglie, chiudere l'acqua della doccia quando ci si insapona e appurare che non ci siano perdite tenendo sotto controllo il contatore.