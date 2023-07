SALUTE Carenza di medici a San Marino, Ordine: sistema poco attrattivo I medici i particolare chiedono una modifica legislativa del trattamento pensionistico.

Carenza di medici a San Marino, Ordine: sistema poco attrattivo.

Carenza di medici al centro dell'ultima Assemblea dell’Ordine sammarinese. "Enormi le difficoltà nella copertura dei ruoli nei reparti specialistici, nella medicina di base e nel servizio di guardia medica" - scrivono. Dall'ordine si evidenzia come il sistema sanitario si trovi a dover ricorrere a medici pensionati italiani o ad assumere giovani professionisti, che dopo breve tempo abbandonano per entrare negli ospedali italiani. Il nodo da sciogliere, secondo i medici, sta nel divario economico retributivo e soprattutto il quadro legislativo che regola le pensioni dei medici sammarinesi che è fortemente penalizzante rispetto quello italiano. I medici hanno dato mandato all'Ordine di istituire una commissione di studio per una modifica legislativa del trattamento pensionistico. Previsto anche un incontro con il Segretario Mularoni.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: