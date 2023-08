MEDICINA Carenza di medici in Repubblica, l’Asmo chiede riforme per attrarre medici italiani Il comunicato arriva a seguito dei recenti bandi internazionali andati deserti

I recenti bandi internazionali andati deserti hanno spinto l’Asmo (Associazione Sammarinese dei Medici Ospedalieri a ribadire in un comunicato quelli che sarebbero gli interventi più urgenti per risolvere il problema della carenza di medici in Repubblica.

Un problema che risale al 1999 e all’istituzione del numero chiuso nelle facoltà di medicina che ora sia San Marino che Italia stanno pagando.

Gli operatori sanitari del Titano riconoscono alcuni passi avanti fatti dalle istituzioni, come la possibilità data a chi supera i 66 anni di proseguire la professione con incentivi economici. Il presidente di Asmo Antonio Battistini sottolinea però la necessità di ulteriori correttivi che vadano nell’ordine di attrarre medici italiani, cominciando da un miglioramento delle condizioni pensionistiche al momento sfavorevoli a San Marino.

"L’Ospedale di Stato - spiega Battistini - resta una struttura competitiva, concorrenziale ed efficiente ma è necessario velocizzare il percorso di riforme già avviato".

Nel servizio l’intervista ad Antonio Battistini, radiologo e presidente di Asmo.

