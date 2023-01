Carenza farmaci in Italia: ISS, "Nessun allarme" sul Titano, ma si studiano interventi

La notizia corre già da qualche mese: la carenza di farmaci ha portato, dopo Farmacisti e Farmindustria, anche le comunali a chiedere un intervento al ministro Orazio Schillaci per “una situazione non più sostenibile”. Un fenomeno – dice Venanzio Gizzi, presidente di Assofarm - dovuto "in parte alla mancanza di materie prime per la produzione ed il confezionamento dei farmaci da parte dell'industria, in parte ad una maggiore richiesta di alcuni di loro, per la cura dei contagi influenzali e del Covid-19”. Mancano in Italia sia farmaci da banco che da ricetta medica. Elenco consultabile anche sul sito del Ministero italiano. Allarme già lanciato a novembre 2022 dalla Federazione ordini farmacisti italiani e per il quale, interpellato, l'Istituto di Sicurezza Sociale aveva tranquillizzato la Repubblica.

Una problematica, di fatto, internazionale che tocca anche San Marino. Per questo l'ISS, attraverso la commissione del farmaco, che da mesi monitora la situazione, sta valutando come intervenire per rispondere alle future necessità dell'utenza sammarinese, anche alla luce delle richieste che arrivano dall'Italia.