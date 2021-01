Cargill, associazioni e comitati ambientalisti di San Marino sconcertati: "Vogliamo conoscere i contenuti dell'accordo"

Alcune delle maggiori associazioni e comitati ambientalisti del Titano, insieme a privati cittadini (Comitato per la sostenibilità San Marino; Slow Food Rimini e San Marino; Associazione Gas Marino – Gruppo di acquisto solidale San Marino; Emanuele Guidi) - in una nota congiunta si dicono “sconcertati e indignati dal fatto che la Repubblica di San Marino, per fare fronte alla crisi economica, abbia deciso di chiedere un prestito a Cargill, “simbolo del sistema che noi, - sottolineano - combattiamo da sempre, un sistema basato – precisano - su sfruttamento sconsiderato del Pianeta e delle vite umane”.





Preoccupati in particolare dalla segretezza che avvolge l'operazione, non si spiegano “cosa possa volere una multinazionale del settore agroalimentare, presente in 70 Paesi con 160mila dipendenti e con interessi in svariati ambiti, da un microstato indipendente in Europa ma fuori dall’Unione”. Chiedono pertanto che sia reso noto quanto contenuto nell'accordo di prestito, “in quanto – rimarcano - di pubblico interesse”.