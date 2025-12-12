Carisp mette in vendita Villa Filippi a Montegiardino. Richiesti almeno 500 mila euro

Cassa di Risparmio avvia la procedura competitiva privata per la vendita di "Villa Filippi" a Montegiardino. Si tratta di un villa padronale del 1700 di circa 950 mq, contigui fabbricati rurali, di circa 400 mq, e pertinenze esterne per un totale di 5500 mq in Strada della Bandirola 56.

"La villa e gli attuali edifici accessori - si legge nel documento con cui Carisp annuncia la messa in vendita - pur necessitando di importanti interventi di restauro e risanamento, rappresentano un’opportunità per vivere nel comfort e nella tranquillità, perfetti per chi cerca eleganza e spazi ampi immersi nel verde. La posizione nel Castello di Montegiardino, il più piccolo dei nove castelli della Repubblica, conferisce ulteriore pregio culturale e paesaggistico al complesso residenziale".

La richiesta economica è di almeno 500 mila euro, con le proposte d’acquisto che dovranno essere inviate via posta o email entro il 15 gennaio 2026. L'immobile, originariamente di proprietà di Asset Banca, è confluiti nell'istituto di proprietà dello Stato con la cessione degli attivi e dei passivi nel 2017, dopo la contestata liquidazione coatta della banca.

Asset a sua volta aveva acquistato l'immobile nel dicembre 2015 con l'obiettivo di restaurare la struttura e trasformarla in una "casa della cultura aperta a tutti".







