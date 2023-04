Carità senza Confini: dalla BAC una donazione per il centro ospedaliero in Congo

Alla sede di Carità Senza Confini San Marino la cerimonia di consegna da parte della Banca Agricola di un contributo per il centro ospedaliero in costruzione in Congo dal 2016. "Ogni aiuto per noi è prezioso - commenta Loredana Mazza, vice presidente dell'Onlus -, soprattutto in questa fase. Siamo al 90% del progetto e in cerca dello sprint finale per raggiungere il traguardo, per questo ringraziamo la Bac per la partecipazione". Una volta finito, il Centro ospedaliero garantirà cure a 50mila persone che ora ne sono completamente prive. Nella struttura di quattro padiglioni ora manca solo la degenza.