SOLIDARIETÀ Carità Senza Confini, il 26° Incontro di Solidarietà: al Concordia le testimonianze di impegno concreto Cinque i progetti solidali per il 2025, dai pannelli solari in Africa al sostegno delle famiglie locali.

Alla presenza dei Capitani Reggenti, Denise Bronzetti e Italo Righi, al Teatro Concordia si parla di “Essere segni tangibili di speranza”, titolo evocativo del 26esimo Incontro di Solidarietà organizzato da Carità senza Confini. Un appuntamento ispirato al tema centrale del Giubileo voluto da Papa Francesco, che invita a riscoprire la speranza come forza attiva, concreta e vicina ai più fragili.

Ospiti d’eccezione come Padre Gustavo De Bonis e suor Maria Rosa – da remoto - portano testimonianze da luoghi feriti come la Palestina e lo Zambia. Proprio qui operano anche suor Josephine Mulenga, missionaria francescana, e Michelle Tredicucci, volontaria dell'associazione. Cinque i progetti solidali per il 2025, dai pannelli solari in Africa al sostegno delle famiglie locali. Così la speranza può diventare azione concreta.

Nel video l'intervista a Padre Gustavo De Bonis (Consigliere Generale dei Servi della Carità), Michelle Tredicucci (volontaria in Zambia Carità Senza Confini) e Domenico Beneventi (vescovo San Marino - Montefeltro)

