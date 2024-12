Carità Senza Confini invia aiuti in Ucraina: solidarietà sammarinese in azione Un tir carico di materiali sanitari, abbigliamento, alimenti e giochi è giunto in Ucraina grazie alla generosità di cittadini, aziende e volontari di San Marino, portando speranza a una popolazione martoriata dalla guerra.

Carità Senza Confini ha organizzato una nuova spedizione di aiuti per l’Ucraina, partita il 26 novembre e giunta il 1° dicembre, grazie alla generosità di cittadini e aziende sammarinesi. Il tir conteneva materiale sanitario, abbigliamento, alimenti e giochi, offrendo sollievo e speranza a una popolazione devastata dalla guerra.

La Croce Rossa Sammarinese ha donato pannoloni, mentre l’Istituto di Sicurezza Sociale ha fornito sedie a rotelle. La Ditta GOWELL Srl ha contribuito con creme antidolorifiche TraumaDol, e Alutitan-Chiesanuova con mascherine autofiltranti. Il Colorificio Sammarinese ha donato vernici, la Ditta Gattei ha inviato sanitari e BTL ha offerto capi di abbigliamento. La Caritas Sammarinese ha collaborato per raccogliere abbigliamento invernale e prodotti alimentari, mentre la Colonia sammarinese di Marina di Pinarella ha messo a disposizione letti, coperte e comodini dismessi.

La spedizione è stata resa possibile grazie all’impegno dei volontari e al supporto logistico delle ditte Tecno Lift, che ha fornito un muletto per il carico, ed Ercolani, che ha risolto criticità nel trasferimento del materiale.

Tra i beni inviati anche giochi per i bambini ucraini, un simbolo di speranza in un contesto di distruzione. Carità Senza Confini ringrazia tutte le realtà coinvolte e la comunità sammarinese per il sostegno, auspicando la fine di un conflitto che continua a seminare dolore.

