28 MAGGIO Carità senza Confini, ospita il Cardinale Zuppi in “L'economia di Francesco” 28 maggio dalle 16.30 al Teatro Concordia

E' la Vice Presidente di Carità Senza Confini, Loredana Mazza ad introdurre tema e ospite dell'incontro.

“Sarà con noi domenica 28 maggio, il cardinale Matteo Zuppi, Arcivescovo di Bologna e Presidente della CEI per parlare di un tema che sta particolarmente a cuore a Papa Francesco e che ha rivolto ai giovani. Si chiama “L'economia di Francesco” ed è una proposta proprio perché i giovani possano sognare, progettare e realizzare un'economia più giusta e sostenibile”.

Non sarà solo un momento conviviale, ma anche di chiamata alla generosità dei sammarinesi a sostegno, tramite la lotteria, dei progetti dell'Associazione, due in particolare quelli in corso: “Uno è la costruzione di un centro ospedaliero in Congo – prosegue Loredana Mazza - per una popolazione di oltre 45.000 persone - quindi, più grande di tutta la popolazione di San Marino - che non hanno accesso alle cure mediche. Tre dei quattro padiglioni che compongono il progetto sono praticamente ultimati (stiamo proprio montando la strumentazione medica per la sala parto, la sala operatoria, la radiologia) e rimane da finire il quarto padiglione, che è la degenza. L'altro, è la costruzione di un laboratorio- scuola di cucito a Lusaka, in Zambia, e sarà costruito vicino al forno che dal 2015 gestiamo a Lusaka. Abbiamo già inviato sul posto tramite il container tutto il materiale necessario macchine da cucire accessori e quant'altro; adesso dobbiamo costruire questo edificio. Per questo infatti avremmo bisogno di volontari: muratori, idraulici, falegnami che possano recarsi sul posto e seguire, dirigere i lavori di costruzione”.

Sullo sfondo, l'invito ad una esperienza di volontariato in Africa, cui guardano sempre più giovani. Come Luca Canini, già in missione con Lorenzo Muraccini: “E' stata una esperienza che mi ha aperto gli occhi – dice Luca Canini - in quanto mi ha messo davanti a una realtà che è molto differente dalla nostra. È una realtà spesso di sofferenza ma da cui emerge anche il meglio che l'umanità abbia da offrire: in particolare, persone che dedicano la loro vita al benessere degli altri e dei meno fortunati”.

Nel video, le interviste alla Vice Presidente di Carità Senza Confini, Loredana Mazza e a Luca Canini, volontario

