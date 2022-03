SOLIDARIETÀ Carità senza Confini: partito un nuovo container carico di aiuti per lo Zambia

“Gesti concreti, tanta generosità e molto lavoro”, sono gli elementi che muovono da sempre l'azione di Carità senza Confini a favore dello Zambia. Partito dal Titano un nuovo container carico di aiuti destinati all'ospedale di St Theresa: due ecografi, una macchina per la TAC, carrozzelle, letti e altro materiale sanitario “che permetterà di prestare cure mediche – fanno sapere - a chi non può permettersi di pagare”. E poi, tante biciclette, nuove e usate, vestiti, scarpe, coperte, macchine da cucire, stoffe e mobilio per rispondere alle esigenze di famiglie indigenti, istituti per persone con disabilità e orfanotrofi. Non manca neppure il materiale necessario alla risistemazione dell'ospedale zambiano: bancali di vernice e piastrelle insieme a diversi elettrodomestici utili anche per la San Marino Bakery, il forno che l'associazione ha costruito a Lusaka e che dà pane e lavoro a tante persone. Il frutto dunque della grande generosità e del lavoro in sinergia da parte di istituzioni, aziende sammarinesi e italiane.

“Siamo consapevoli che le emergenze sono tante: non è ancora cessata quella legata alla pandemia – osserva Carità senza Confini - che siamo di fronte allo sconvolgente scenario della guerra in Ucraina. In entrambi i casi abbiamo dato e stiamo dando il nostro contributo e nello stesso tempo – conclude l'associazione - non possiamo dimenticare i popoli che vivono nella povertà endemica, i bambini che soffrono per la fame, la mancanza di cure mediche e di istruzione”.

