Carità senza Confini vicina al popolo ucraino: partito il sesto carico di aiuti

Carità senza Confini prosegue nel suo impegno per i profughi e gli sfollati ucraini. È partito il sesto carico di aiuti dall'inizio del conflitto. Beni di prima necessità: farmaci, latte in polvere, indumenti, coperte, sedie a rotelle, deambulatori. Loredana Mazza, vicepresidente dell'associazione, ringrazia i sammarinesi per la loro solidarietà. Anche questo carico arriverà a Veresti, città della Romania al confine con l’Ucraina, dove poi sarà trasportato nelle zone di guerra dai volontari del luogo.