Caritas: aiutate 89 famiglie in difficoltà, ma l'azione continua.

La raccolta fondi della Caritas di San Marino ha permesso di aiutare 89 famiglie, per un numero complessivo di 222 persone, raggiungendo la cifra di 39.400 euro a cui si sono aggiunti i quasi 7.000 euro di buoni spesa erogati dalla Sums. Gesti di solidarietà – scrive la Caritas – che spingono “i volontari a proseguire con sempre maggiore impegno e determinazione nel loro servizio di aiuto a chi si trova in difficoltà”. Un ringraziamento a chi si è operato alla raccolta, a chi ha contribuito e agli organi di informazione che hanno seguito l'iniziativa. Ma c'è ancora tanto da fare, quindi l'impegno della Caritas, in favore delle famiglie in difficoltà, continua.

Chi vorrà potrà contribuire tramite VERSAMENTO O BONIFICO A:

BANCA DI SAN MARINO

IBAN: SM 93 F 085 400 980 50000 50184343

CAUSALE: CARITAS SAN MARINO COVID - 19

