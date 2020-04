COLLETTA ALIMENTARE Caritas pronta alla distribuzione dei pacchi

La Caritas San Marino comunica che dalla prossima settimana - ogni mercoledì, dalle 9 alle 11.30 e ogni venerdì, dalle 14.30 alle 17.00 - sarà aperta per la distribuzione dei pacchi, frutto della Colletta Alimentare indetta sul territorio grazie alla collaborazione di Protezione Civile e SUMS.

Intanto dalla Fondazione XXV Marzo sostegno alla raccolta fondi TITANCOOP per l'ISS: donati 5.000 euro per far fronte alle spese sanitarie straordinarie legate alla situazione emergenziale che coinvolge tutti.



