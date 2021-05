EMERGENZA POVERTÀ Caritas Rimini: povertà di prossimità e frequenza delle richieste in preoccupante aumento, i dati dell'osservatorio Raddoppiate in 10 anni le richieste d'aiuto. I volontari risorsa fondamentale

In dieci anni gli utenti italiani che si rivolgono alla Caritas di Rimini sono passati dal 20,5 al 44% del totale di chi chiede aiuto. I dati dell'osservatorio della Caritas a Rimini tastano come ogni anno il polso economico e sociale di una città che ha visto raddoppiate in un anno le richieste di aiuto: da 39.942 del 2019 ai 74.090 del 2020. Dati che parlano di una povertà locale, e di una frequenza che parla di un bisogno costante. Tra le professionalità più colpite il settore turistico: senza il paracadute di un contratto stagionale, aiuto-cuochi, lavapiatti,, baristi si sono trovati qui a chiedere aiuto.

Nel video l'intervista ad Isabella Mancino, responsabile Osservatorio sulle povertà ed a Mario Galasso, direttore Caritas



