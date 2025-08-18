SAN MARINO Carlo Frisi ricorda Pippo Baudo: "Mi ha dato la possibilità, giovanissimo, di farmi conoscere" Il comico e imitatore riminese partecipò a Fantastico 6 e 7, il primo talent della televisione italiana condotto da Pippo Baudo.

Tra i programmi più celebri di Pippo Baudo, scomparso a 89 anni, ci sono Fantastico 6 e 7, il primo talent televisivo andato in onda in Italia che segnò l'inizio della carriera di Carlo Frisi, protagonista per decenni del Bagaglino.

"Pippo Baudo è stato fondamentale per la mia carriera - ricorda Frisi - perché mi ha dato la possibilità, giovanissimo, di farmi conoscere, prima con Fantastico 6 e poi con Fantastico 7. Mi dispiace moltissimo per la sua scomparsa. Sono di quei personaggi che pensi che non possono mai venire a mancare. Però di lui ci rimarranno tante immagini belle, tanti programmi di grande qualità, come il Fantastico 6, 7 e il Festival di Sanremo. Lo voglio ricordare oggi con profondo affetto, perché mi ha accompagnato all'inizio della mia carriera, ma è stato fondamentale".

Ci sono anche aneddoti curiosi che il comico riminese ricorda, su tutti quello legato all'abbigliamento: "Per quest'intervista mi sono messo la giacca perché come diceva Pippo bisogna essere eleganti sempre, al telegiornale, nelle trasmissioni. Aveva ragione perché bisogna sempre presentarsi con eleganza. L'importante è chiaro quello che poi andrai a fare al pubblico, però anche l'eleganza è fondamentale, quando ti presenti bene è sempre bello, ha veramente ragione, avrà sempre ragione su questo".

Non mancano consigli e momenti più personali che Frisi ricorda con affetto: "Pippo Baudo mi ha insegnato la professionalità. Mi ricordo una serata che abbiamo fatto insieme in provincia di Pesaro. Mi fece invitare da un impresario, però disse all'impresario di invitarmi ma di non dirmi nulla. Quando mi presentò, mi annunciò la mia partecipazione a Fantastico 7 e fu per me una grande sorpresa e mi disse sempre una cosa, Carlo, quando vai in giro, prova, guarda sempre l'impianto, cerca di portare sempre la tua arte con professionalità".

L'intervista a Carlo Frisi (Comico e imitatore)

