Carlo III proclamato re. Bragagni (console San Marino in UK): "il suo regno inizia con un grande atto di servizio"

Carlo III è stato proclamato stamattina formalmente re. Fissate per lunedì 19 settembre le esequie della Regina Elisabetta. Colpi di cannone a segnare la proclamazione di re Carlo III a Londra come in tutto il Regno Unito dopo la lettura pubblica dell'atto di proclamazione negli appartamenti di St James, nel complesso di Buckingham Palace, il Consiglio di Accessione, istituzione che si riunisce solo in queste occasioni, è stata chiamata a certificare il passaggio fra un monarca e un altro. La cerimonia, a due giorni dalla morte della 96enne regina Elisabetta e dall'ascesa ipso facto al trono del suo primogenito 73enne, è stata trasmessa per la prima volta in diretta tv.

Il sovrano ha accettato l'atto di proclamazione ribadendo l'omaggio a sua madre e l'impegno di servire con lealtà - e seguendo "i consigli del Parlamento", da monarca costituzionale - il Paese, i territori della corona e i reami del Commonwealth. Ed ha ringraziato per la vicinanza. "È la più grande consolazione per me sapere della simpatia espressa da così tanti” . “Non mi stupisce questa vicinanza a re Carlo- racconta da Londra Maurizio Bragagni, Console di San Marino nel Regno Unito - il suo regno è iniziato con un grande atto di servizio. Lui, che è così timido e riservato, appena arrivato a Buckingham Palace si è buttato sulla folla. Ha dimostrato come ha inteso il suo nuovo ruolo, la dedizione totale al popolo britannico. Ed il popolo, in questo momento di grande cordoglio, ha risposto”.

Le folle che hanno assistito alla proclamazione del re Carlo III al St James's Palace si sono unite per cantare l'inno nazionale con lo storico cambiamento dei testi da "Regina" a "Re" (God save the King). Dopo la proclamazione ufficiale a sovrano al St James Palace, a Buckingham Palace una folla di persone ha atteso l'arrivo di re e di una regina maturi, incaricati ora di assumersi la responsabilità di una successione difficile. Dalla Rolls Royce, Carlo ha risposto ai saluti sorridendo.

