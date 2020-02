INCONTRI Carlo Romeo incontra i ragazzi delle superiori di San Marino per parlare di guerra

Questa mattina il dg di Rtv Carlo Romeo incontrerà i ragazzi di quinta della scuola secondaria sammarinese. I temi al centro dell'incontrò saranno la guerra e gli scenari di guerra. Romeo è stato chiamato come relatore per le sue esperienze di inviato di guerra e di advisor per le forze speciali in Afganistan.



