Caro-aerei, estate rovente: tariffe raddoppiate per voli europei

Il Covid ci ha tolto, per due anni, la possibilità di muoverci liberamente ed ora, con l'arrivo dell'estate e la fine delle restrizioni, c'è voglia di viaggiare. Per i voli in aereo, però, sarà un'estate bollente. I prezzi dei biglietti sono schizzati alle stelle – denuncia il Codacons, che ha rielaborato gli ultimi dati Istat. Nell'ultimo mese le tariffe dei voli europei hanno subito un incremento del 91% rispetto allo stesso periodo del 2021; + 35,7% per i voli intercontinentali mentre il prezzo di quelli nazionali è in crescita del 15,2%.

Insomma, prendere il volo peserà non poco sul bilancio familiare. Colpa anche del caro carburanti che si riflette in modo diretto sulle tasche dei consumatori. Ma i rincari - avverte il Codacons - si registrano anche sul versante dei trasporti marittimi: nell'ultimo mese le tariffe dei traghetti sono aumentate del 19,4% rispetto allo stesso periodo del 2021.

Di contro, si riducono i prezzi dei biglietti ferroviari, che scendono del 9,9% su base annua. Ma quanto costa, oggi, acquistare un volo aereo andata/ritorno per capitali europee? Ecco qualche preventivo, richiesto dal Codacons. Dal 10 al 12 giugno per andare a Parigi servono, in economy, almeno 355 euro; da Milano Malpensa a Lisbona si parte da 364 euro; da Roma Fiumicino a Londra almeno 399 euro; se la destinazione è invece Madrid il prezzo parte da 240 euro. Considerando l'inflazione e tutti gli altri rincari, c'è chi dovrà accontentarsi di volare solo con la fantasia.