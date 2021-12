Caro-bollette, il governo non può sottovalutare l'impatto sociale

“In un periodo così complicato per tutti a causa della pandemia, l’aumento spropositato delle utenze, rappresenterebbe una vera mazzata per tutti”. Unione Consumatori Sammarinesi interviene dopo la richiesta avanzata dall'AASS all'Authority per i servizi pubblici ed energia che parlerebbe di un aumento pari al 40% per gas ed acqua e 45% per l'energia elettrica. La presidente Ucs, Francesca Busignani - che si dice preoccupata -, chiede “dove è finito quell’avanzo di gestione che era stato accantonato probabilmente per far fronte a periodi di rincaro sulle materie prime”. “Il problema delle maxi-bollette – aggiunge - “non può essere una decisione calata dall’alto dettata da tecnici” e chiede un incontro al Congresso di Stato. Troppo facile – conclude - “mettere le mani nelle tasche delle persone”.







Confronto tra le parti richiesto anche da Usl. “Il tema dei rincari non può assolutamente essere recepito o limitarsi ad una mera presa d’atto” si legge in una nota. “Tali percentuali di rincaro - argomenta - produrranno inevitabilmente un forte e negativo impatto sui bilanci familiari”, afferma auspicando “l’individuazione di soluzioni concertate ed equilibrate”.

Anche l’Associazione Sammarinese Difese Consumatori (Asdico) raccoglie l’allarme lanciato dalla Cdls e il presidente Augusto Gatti punta il dito contro “l’approccio del Governo sul tema degli aumenti delle bollette”, proponendo di calmierare i super-aumenti. Asdico parla di “un incremento di entità improponibile”, che avrà un impatto sociale non sottovalutabile da Aass e governo. A loro viene chiesto di riprogettare la fattura che arriva a casa dei sammarinesi, a oggi “complicata e poco leggibile” e quindi non incentivante ad attuare comportamenti virtuosi. Anche le letture del gas, soprattutto nel periodo invernale, deve essere puntuale e con tempistiche più frequenti. Dovrà inoltre tenere conto dell’entità numerica del nucleo familiare e della presenza di persone anziane, non autosufficienti o disabili.