Caro-bollette, Lonfernini: "Al lavoro da mesi per contenere aumenti"

Sentiamo Teodoro Lonfernini

Torniamo a parlare dei possibili rincari sulle bollette. Ieri nell'incontro con i sindacati sugli emendamenti del bilancio il Segretario di Stato al Lavoro con delega ai rapporti con l'AASS Teodoro Lonfernini ha annunciato che verosimilmente si riuscirà a contenere parecchio l'aumento delle tariffe.

"Siamo al lavoro da diversi mesi, da quando, come tutti sanno, il mondo si è posto in una schizofrenia dei mercati - spiega Lonfernini - assolutamente inimmaginabile, già dal periodo estivo. Stiamo ragionando da mesi quindi con l'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici, con l'Autorità garante per i servizi legati all'energia. Abbiamo inoltre avuto modo di confrontarci con le parti, quindi l'Unione Consumatori Sammarinesi, le realtà di carattere sindacale e le categorie".

"È logico - aggiunge - che noi dobbiamo guardare su più fronti; ad un aumento che, come in tutto il mondo sta accadendo, riguarderà anche il nostro territorio e quindi tutto il regime delle nostre bollette. Dobbiamo poi guardare insieme all'AASS a nuove e rinnovate strategie di acquisto delle materie; e lo stiamo facendo in materia oggettiva e scientifica molto bene in queste ore; guarderemo nei prossimi tempi a delle strategie progettuali, altro aspetto estremamente fondamentale, che si devono affiancare alle strategia di acquisto e, laddove sia possibile, riuscire a calmierare sempre nel tempo tutte quelle difficoltà che possono nascere da parte delle famiglie sammarinesi. Su questo già nella legge di bilancio abbiamo introdotto dei provvedimenti rivolti alle famiglie che prevedono una delega specifica, all'interno della quale sicuramente introdurremo nei prossimi mesi tutte quelle azioni e strategie a loro favore".

Gianluca Montanari, Segretario generale della CDLS continua a sollecitare maggior confronto. “Verificheremo se e come si riuscirà a contenere gli aumenti” evidenzia il Segretario Generale della CSDL Enzo Merlini. Fondamentale, aggiunge Giorgia Giacomini, Segretario USL, attivarsi per fare in modo che gli eventuali rincari vengano distribuiti negli anni per non gravare eccessivamente sulle famiglie.



Nel servizio l'intervista a Teodoro Lonfernini (Segretario di Stato Lavoro con delega rapporti AASS)